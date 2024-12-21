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Минобороны отчитались о 6 сбитых БПЛА над Казанью

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Минобороны России сообщило о нейтрализации шести БПЛА над Казанью. По данным ведомства, атаки случились в утренние часы, в период с 7:40 до 9:20, и были нацелены на гражданские объекты.

Согласно отчету, беспилотники атаковали тремя волнами, подходя с разных направлений. Три дрона были уничтожены средствами ПВО, а оставшиеся три подавлены с использованием радиоэлектронной борьбы.

Ранее в администрации города заявляли о восьми ударах беспилотников. Шесть из них пришлись на жилые районы, один был сбит над рекой, а еще один нанес удар по промышленному объекту.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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