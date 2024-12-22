Пожарный Руслан Щукин спас девочку и ее мать после атаки БПЛА в Казани

В ходе атаки беспилотников на жилой комплекс «Лазурные небеса» спасатель заслонил собой местную жительницу с ребенком, спасая их от возможной опасности.

Об этом рассказали в Главном управлении Министерства чрезвычайных ситуаций РФ по Татарстану, командир отделения 2-й пожарно-спасательной части Руслан Щукин оказал помощь маленькой девочке Весна и ее матери.

Мужчина сообщил, что он хотел как можно быстрее эвакуировать казанцев в безопасное место. Я видел ролик, которое записал муж девушки, и искренне благодарен ему за приятные слова, однако он не считает, что он герой.

Где укрыться и как подготовиться: адреса бомбоубежищ и план действий для жителей Казани.

Сегодня утром Казань оказалась под атакой беспилотных летательных аппаратов. Атака затронула несколько районов города, но благодаря оперативным действиям служб безопасности обошлось без жертв.