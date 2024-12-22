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Пожарный Руслан Щукин спас девочку и ее мать после атаки БПЛА в Казани

Об этом рассказали в Главном управлении Министе...

МЧС

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В ходе атаки беспилотников на жилой комплекс «Лазурные небеса» спасатель заслонил собой местную жительницу с ребенком, спасая их от возможной опасности.

Об этом рассказали в Главном управлении Министерства чрезвычайных ситуаций РФ по Татарстану, командир отделения 2-й пожарно-спасательной части Руслан Щукин оказал помощь маленькой девочке Весна и ее матери.

Мужчина сообщил, что он хотел как можно быстрее эвакуировать казанцев в безопасное место. Я видел ролик, которое записал муж девушки, и искренне благодарен ему за приятные слова, однако он не считает, что он герой.

Где укрыться и как подготовиться: адреса бомбоубежищ и план действий для жителей Казани.

Сегодня утром Казань оказалась под атакой беспилотных летательных аппаратов. Атака затронула несколько районов города, но благодаря оперативным действиям служб безопасности обошлось без жертв.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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