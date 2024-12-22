План по строительству недвижимости в Татарстане перевыполнили на 4%

В РТ был перевыполнен план по вводу недвижимости на 4%. Об этом сообщил Марат Айзатуллин, министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона.

В текущем году в Татарстане построено 3,287 млн кв. м домов. Большая часть этого объема - индивидуальные строения — завершено возведение 17 408 объектов общей площадью 2,35 млн кв. м.

Известно, что по программе соципотеки удалось построить 59 домов общей площадью 162 тыс. кв. метров. В коммерческом секторе - 130 многоэтажных домов, суммарная площадь которых составила 776 тыс. кв. метров.

Ранее мы писали о том, что «Яндекс.Go» вернет деньги казанцам за поездки из зоны атаки беспилотных летательных аппаратов Эти зоны и временные периоды определяются совместно с местными органами власти. Стало известно, что информацию об этом подтвердили в службе поддержки компании.