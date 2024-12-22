Казанские власти объяснили взрыв ликвидацией остатков БПЛА

В региональной столице Татарстана, около «Лазурные небеса», прогремел взрыв. По словам властей, он связан с работами по ликвидации последствий атаки БПЛА.

В пресс-службе главы Республики Татарстан сообщили, что в рамках режима ЧС, объявленного для быстрого устранения последствий, продолжается деятельность штаба. Звук взрыва обусловлен уничтожением остатков дронов.

Напомним, 21 декабря 2024 года, Казань оказалась под атакой беспилотных летательных аппаратов. Атака затронула несколько районов города, но благодаря оперативным действиям служб безопасности обошлось без жертв.

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