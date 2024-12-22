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Метшин раскритиковал УК за неготовность укрытий в Казани

Сейчас зафиксировано около 30 адресов, где укры...

Екатерина Елисеева

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Мэр региональной столицы Татарстана Ильсур Метшин раскритиковал местные УК за то, что они плохо подготовили укрытия. Об этом глава города рассказал на заседании.

Глава города отметил, что в некоторых случаях доступ к укрытиям был затруднен и помещения часто находились в неудовлетворительном состоянии, к примеру, с затопленными подвалами.

Сейчас зафиксировано около 30 адресов, где укрытия нужно доработать. Деятельность по устранению всех проблем будет проведена в скором времени.

Ранее мы писали о том, что Где укрыться и как подготовиться: адреса бомбоубежищ и план действий для жителей Казани

Опубликованы адреса бомбоубежищ в Казани.

Напомним, 21 декабря Казань оказалась под атакой беспилотных летательных аппаратов. Атака затронула несколько районов города, но благодаря оперативным действиям служб безопасности обошлось без жертв.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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