Метшин раскритиковал УК за неготовность укрытий в Казани

Мэр региональной столицы Татарстана Ильсур Метшин раскритиковал местные УК за то, что они плохо подготовили укрытия. Об этом глава города рассказал на заседании.

Глава города отметил, что в некоторых случаях доступ к укрытиям был затруднен и помещения часто находились в неудовлетворительном состоянии, к примеру, с затопленными подвалами.

Сейчас зафиксировано около 30 адресов, где укрытия нужно доработать. Деятельность по устранению всех проблем будет проведена в скором времени.

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Напомним, 21 декабря Казань оказалась под атакой беспилотных летательных аппаратов. Атака затронула несколько районов города, но благодаря оперативным действиям служб безопасности обошлось без жертв.