Артем Прокофьев: «ВСУ прицельно били по жилым домам Казани»

Депутат Госдумы от РТ Артем Прокофьев высказал свое мнение об атаке беспилотных летательных аппаратов, произошедшей в Казани.

У себя в телеграм-канале он сообщил, что удары ВСУ были нацелены на жилые строения, чтобы нагнать страх на россиян. Прокофьев также выразил мнение, что украинское правительство - нелегитимно и обладает «террористической природой».

Специалист добавил, что для этих преступников приоритетом является скандальный пиар, особенно учитывая, что региональная столица Татарстана обрела мировую известность после саммита БРИКС в текущем году.

Напомним, что все случилось 21 декабря. Пострадали 4 жилых дома на пр. Альберта Камалеева, Оренбургском тракте, а также на ул. Красной Позиции и К. Цеткин. Один из БПЛА был сбит на подлете к промышленному объекту в Авиастроительном районе. Никто из жителей не пострадал.