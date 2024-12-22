В Казани готовятся обезвредить неразорвавшийся снаряд
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На ул. К. Цеткин специалисты планируют обезвредить снаряд, который не разорвался. Предмет нашли после атаки БПЛА, который 21 декабря ударил по крыше 4-этажного дома No31А. Как итог, был поврежден теплоконтур строения, а в одном подъезде затоплены квартиры.
Для обеспечения безопасности работы с объектом потребовали эвакуации жителей соседних домов No33 и No34. Больше 100 человек временно разместили в гостиницах и отелях, где им предоставляют 3-разовое питание. Некоторые из эвакуированных решили остановиться у родных. Об этом рассказал глава Кировского и Московского районов города.
Ранее мы писали о том, что Ильсур Метшин раскритиковал управляющие компании за неготовность укрытий в Казани. Об этом глава города рассказал на заседании. Сейчас зафиксировано около 30 адресов, где укрытия нужно доработать.
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