В Казани готовятся обезвредить неразорвавшийся снаряд

На ул. К. Цеткин специалисты планируют обезвредить снаряд, который не разорвался. Предмет нашли после атаки БПЛА, который 21 декабря ударил по крыше 4-этажного дома No31А. Как итог, был поврежден теплоконтур строения, а в одном подъезде затоплены квартиры.

Для обеспечения безопасности работы с объектом потребовали эвакуации жителей соседних домов No33 и No34. Больше 100 человек временно разместили в гостиницах и отелях, где им предоставляют 3-разовое питание. Некоторые из эвакуированных решили остановиться у родных. Об этом рассказал глава Кировского и Московского районов города.

Ранее мы писали о том, что Ильсур Метшин раскритиковал управляющие компании за неготовность укрытий в Казани. Об этом глава города рассказал на заседании. Сейчас зафиксировано около 30 адресов, где укрытия нужно доработать.