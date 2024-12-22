Дроны, атаковавшие Казань, запустили с Украины, подтвердил Максим Кондратьев

ВСУ использовали беспилотные летательные аппараты Ан-196 «Лютый», чтобы ударить по региональной столице Татарстана. Об этом сообщил основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев, пишет АиФ.

Эксперт пояснил, что запущенные дроны могут преодолевать большие расстояния. Запуски, как сказал специалист, были осуществлены именно из Украины. Так, была применена тактика волновой атаки, при которой сперва используются ложные цели, а после запускаются боевые БПЛА. Эти объекты двигались на малой высоте, эффективно скрываясь за рельефом местности.

Где укрыться и как подготовиться: адреса бомбоубежищ и план действий для жителей Казани

Опубликованы адреса бомбоубежищ в Казани.

Напомним, 21 декабря Казань оказалась под атакой беспилотных летательных аппаратов. Атака затронула несколько районов города, но благодаря оперативным действиям служб безопасности обошлось без жертв.