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ВТБ подводит итоги благотворительной программы «Мир без слез» 2024

В 2024 году программа «Мир без слез» охватила 1...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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В 2024 году программа «Мир без слез» охватила 15 городов России от Петрозаводска до Магадана. 19 больниц получили новое медицинское оборудование. ВТБ впервые организовал проведение образовательных спектаклей на тему финансовой грамотности в медицинских учреждениях по всей стране вместе с героями «Спокойной ночи малыши».

«Помимо помощи больницам с обновлением медицинской инфраструктуры, мы считаем важным уделять внимание эмоциональному комфорту детей и их родителей. Ведь радостные моменты и положительный настрой помогают быстрее выздоравливать. Из года в год количество больниц-участников программы ВТБ «Мир без слёз» растет. В этом году ими стали учреждения из 15 городов России, а в следующем мы планируем расширять географию проекта на новые города», – сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

19 декабря в Центре патологии речи и нейрореабилитации в Москве прошла завершающая благотворительная акция в рамках программы ВТБ «Мир без слез» в 2024 году. Банк передал учреждению комплекс мониторингового оборудования, мебельные и игровые комплекты и провел для маленьких пациентов новогодний спектакль о финансовой грамотности.

«Наш центр впервые в этом году принимает участие в программе «Мир без слез». Полученное по программе оборудование повышает качество оказания медицинской помощи, сокращает сроки диагностики и постановки диагноза и создает комфортные условия для лечебного процесса. Забота и эмоциональная поддержка особенно важны для наших маленьких пациентов, и нам кажется, что проведение новогоднего спектакля - это отличный заряд позитива, который им так необходим», – отметил главный врач «ГБУЗ ЦПРиН ДЗМ» Роман Черёмин.

Программе «Мир без слез» в этом году исполнился 21 год. За минувшие годы помощь получили 207 медицинских центров в 79 субъектах России.

Справка
Социальная ответственность ВТБ — часть ДНК бизнес-структуры банка. ВТБ оказывает широкое содействие повышению качества жизни граждан через поддержку благотворительных и спонсорских проектов в рамках шести целевых программ: «Спортивная страна», «Патриотизм и традиции страны», «Культурная страна», «Здоровая страна», «Образованная страна», «Деловая страна».

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