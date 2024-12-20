Корпоративные клиенты Волго-Вятского банка Сбербанка разместили сделок РЕПО на 68 млрд рублей

Сделки РЕПО онлайн — одна из возможностей по размещению средств в несколько кликов.

С начала года корпоративные клиенты Волго-Вятского банка Сбербанка заключили более 25 тысяч сделок РЕПО на 68 млрд рублей. Число клиентов, которые воспользовались сервисом, по сравнению с прошлым годом увеличилось более чем в 3 раза.

Сбер предоставил корпоративным клиентам возможность размещения свободных денежных средств онлайн в системе интернет-банкинга СберБизнес. Юридические лица, у которых открыт брокерский счёт, могут проводить сделки обратного РЕПО в несколько кликов - процесс занимает считаные минуты, максимально прост и удобен для бизнеса. Это расширяет диапазон доступных бизнесу финансовых инструментов и помогает управлять ликвидностью онлайн.

Сергей Алимов, заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Бизнесу необходимо оперативно принимать решения, особенно когда речь идет об управлении ликвидностью. Сделки РЕПО – как раз один из таких доступных инструментов, где средства можно разместить даже на один рабочий день. Через рост клиентской базы сервиса и объем сделок мы видим растущую востребованность размещения денежных средств в РЕПО в интернет-банке СберБизнес. Благодаря операциям совокупный доход, полученный нашими клиентами, уже превысил 1 млрд рублей. В будущем появится новая возможность - онлайн-управление среднесрочной и долгосрочной ликвидностью через покупку облигаций и БПИФ. Впереди нас ожидают продолжительные праздничные выходные, когда сделки РЕПО станут хорошим вариантом, чтобы денежные средства работали на бизнес».

Брокерский счёт, позволяющий совершать операции онлайн, может стать одним из базовых банковских сервисов для гибкого управления денежными средствами компании. Находясь в авангарде цифровизации банковской сферы, Сбер последовательно совершенствует инструменты брокерского счёта, чтобы сделать работу бизнеса на финансовых рынках более удобной, технологичной и понятной.

Сделка обратного РЕПО позволяет владельцу брокерского счёта разместить временно свободные средства на срок от 1 до 90 дней и получить процентный доход. В первой части сделки компания перечисляет банку деньги и получает от него в качестве обеспечения ценные бумаги. По истечении выбранного компанией срока на брокерский счёт перечисляются денежные средства с процентами, а она возвращает полученные ранее бумаги. При совершении сделок РЕПО компания платит брокерскую и депозитарную комиссии.

Узнать подробности, выбрать условия сделки и оставить заявку можно на сайте Сбербанка.