«Яндекс.Go» вернет деньги казанцам за поездки из зоны атаки БПЛА

Сервис такси «Яндекс.Go» объявил, что компенсирует стоимость поездок для жителей Казани, которые покидали опасные районы после атаки беспилотников. Информацию об этом подтвердили в службе поддержки компании, сообщил «БИЗНЕС Online».

Представители «Яндекс.Такси» сообщили, что они возвращают средства за поездки из зон повышенной опасности. Эти зоны и временные периоды определяются совместно с местными органами власти.

Однако точный перечень районов Казани, на которые распространяется эта мера, в компании уточнять не стали.

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Напомним, 21 декабря утром Казань оказалась под атакой беспилотных летательных аппаратов. Атака затронула несколько районов города, но благодаря оперативным действиям служб безопасности обошлось без жертв.