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«Яндекс.Go» вернет деньги казанцам за поездки из зоны атаки БПЛА

Эти зоны и временные периоды определяются совме...

pixabay.com

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Сервис такси «Яндекс.Go» объявил, что компенсирует стоимость поездок для жителей Казани, которые покидали опасные районы после атаки беспилотников. Информацию об этом подтвердили в службе поддержки компании, сообщил «БИЗНЕС Online».

Представители «Яндекс.Такси» сообщили, что они возвращают средства за поездки из зон повышенной опасности. Эти зоны и временные периоды определяются совместно с местными органами власти.

Однако точный перечень районов Казани, на которые распространяется эта мера, в компании уточнять не стали.

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Опубликованы адреса бомбоубежищ в Казани.

Напомним, 21 декабря утром Казань оказалась под атакой беспилотных летательных аппаратов. Атака затронула несколько районов города, но благодаря оперативным действиям служб безопасности обошлось без жертв.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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