Где укрыться и как подготовиться: адреса бомбоубежищ и план действий для жителей Казани
АиФ
Сегодня утром Казань оказалась под атакой беспилотных летательных аппаратов. Атака затронула несколько районов города, но благодаря оперативным действиям служб безопасности обошлось без жертв. В условиях подобных угроз многие жители задумываются о своей безопасности. Важно знать, где расположены ближайшие бомбоубежища, что взять с собой и как действовать в таких ситуациях. Мы подготовили подборку адресов укрытий, которые распределены по районам города, а также инструкции по подготовке.
Советский район
• Улица Дементьева, 18
• Улица Рахимова, 31
• Улица Обнорского, 3к2
• Улица Николая Ершова, 32А
Приволжский район
• Улица 1-я Ноксинская, 34
• Улица Михаила Миля
• Улица Копылова, 2А
• Гвардейская улица, 10
Кировский район
• Улица 8 Марта, 12
• Улица Восход, 18
• Улица Заря, 2
• Окольная улица, 94к2
Ново-Савиновский район
• Улица Тунакова, 45А
• Улица Тунакова, 47
• Улица Тунакова, 43
Московский район
• Сибирский тракт, 5
• Сибирский тракт, 9
• Енисейская улица, 4
Что взять с собой в бомбоубежище
1 Документы и деньги: паспорт, медицинский полис, водительские права, наличные деньги.
2 Предметы первой необходимости:
◦ Личные лекарства и медицинская аптечка.
◦ Фонарик и запасные батарейки.
◦ Сотовый телефон с зарядным устройством или павербанк.
3 Еда и вода:
◦ Небольшой запас питьевой воды (1–2 литра).
◦ Питательные перекусы: орехи, сухофрукты, энергетические батончики.
4 Одежда: тёплая одежда, плед или спальник.
5 Средства гигиены: влажные салфетки, дезинфицирующий гель, маски.
6 Для детей: если у вас есть дети, захватите детское питание, игрушки, подгузники.
Как действовать в случае угрозы
1 Услышав сигнал тревоги или сообщение о воздушной опасности:
◦ Сразу отправляйтесь в ближайшее укрытие.
◦ Убедитесь, что ваши близкие знают, куда идти.
2 В укрытии:
◦ Займите место, соблюдая указания специалистов.
◦ Держите с собой вещи первой необходимости.
◦ Поддерживайте спокойствие и помогайте другим при необходимости.
3 Если укрытие недоступно:
◦ Используйте подвальные помещения, подземные паркинги или внутренние комнаты дома с минимумом окон.
◦ Ложитесь на пол у несущей стены, закрыв голову руками или вещами.
Безопасность горожан — приоритет для Казани. Знание ближайших укрытий, умение быстро реагировать и правильная подготовка помогут сохранить вашу жизнь и здоровье в критической ситуации. Берегите себя и своих близких, следите за обновлениями от властей и следуйте сигналам оповещения.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец