Где укрыться и как подготовиться: адреса бомбоубежищ и план действий для жителей Казани

Опубликованы адреса бомбоубежищ в Казани

Сегодня утром Казань оказалась под атакой беспилотных летательных аппаратов. Атака затронула несколько районов города, но благодаря оперативным действиям служб безопасности обошлось без жертв. В условиях подобных угроз многие жители задумываются о своей безопасности. Важно знать, где расположены ближайшие бомбоубежища, что взять с собой и как действовать в таких ситуациях. Мы подготовили подборку адресов укрытий, которые распределены по районам города, а также инструкции по подготовке.

Советский район

• Улица Дементьева, 18

• Улица Рахимова, 31

• Улица Обнорского, 3к2

• Улица Николая Ершова, 32А

Приволжский район

• Улица 1-я Ноксинская, 34

• Улица Михаила Миля

• Улица Копылова, 2А

• Гвардейская улица, 10

Кировский район

• Улица 8 Марта, 12

• Улица Восход, 18

• Улица Заря, 2

• Окольная улица, 94к2

Ново-Савиновский район

• Улица Тунакова, 45А

• Улица Тунакова, 47

• Улица Тунакова, 43

Московский район

• Сибирский тракт, 5

• Сибирский тракт, 9

• Енисейская улица, 4

Что взять с собой в бомбоубежище

1 Документы и деньги: паспорт, медицинский полис, водительские права, наличные деньги.

2 Предметы первой необходимости:

◦ Личные лекарства и медицинская аптечка.

◦ Фонарик и запасные батарейки.

◦ Сотовый телефон с зарядным устройством или павербанк.

3 Еда и вода:

◦ Небольшой запас питьевой воды (1–2 литра).

◦ Питательные перекусы: орехи, сухофрукты, энергетические батончики.

4 Одежда: тёплая одежда, плед или спальник.

5 Средства гигиены: влажные салфетки, дезинфицирующий гель, маски.

6 Для детей: если у вас есть дети, захватите детское питание, игрушки, подгузники.

Как действовать в случае угрозы

1 Услышав сигнал тревоги или сообщение о воздушной опасности:

◦ Сразу отправляйтесь в ближайшее укрытие.

◦ Убедитесь, что ваши близкие знают, куда идти.

2 В укрытии:

◦ Займите место, соблюдая указания специалистов.

◦ Держите с собой вещи первой необходимости.

◦ Поддерживайте спокойствие и помогайте другим при необходимости.

3 Если укрытие недоступно:

◦ Используйте подвальные помещения, подземные паркинги или внутренние комнаты дома с минимумом окон.

◦ Ложитесь на пол у несущей стены, закрыв голову руками или вещами.

Безопасность горожан — приоритет для Казани. Знание ближайших укрытий, умение быстро реагировать и правильная подготовка помогут сохранить вашу жизнь и здоровье в критической ситуации. Берегите себя и своих близких, следите за обновлениями от властей и следуйте сигналам оповещения.