Новости Казани
· 16+ · Служба новостей

В Казани дроны ВСУ ударили в несколько жилых домов

В Казани сразу в несколько жилых домов прилетел...

Подписаться в Telegram

В Казани сразу в несколько жилых домов прилетели дроны ВСУ. БПЛА был атакован ЖК «Лазурные небеса» и ЖК «Манхэттен». Кадрами с места происшествия делится телеграм-канал «Злой Казанец».

Также сообщается об ударе БПЛА по дому на улице Клары Цеткин.

Глава Татарстана Рустам Минниханов побывал на месте происшествия, где заслушал доклады ведомств.

МЧС начали оповещать жителей города.

Также эвакуация происходит из школ районов, где были атаки БПЛА.

По данным Baza, по Казани ударили минимум 7 беспилотниками. В мэрии Казани уточнили, что город был атакован 8 БПЛА — 1 из них упал на промышленный объект, 1 был сбит над рекой, 6 попали в жилые здания.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

11 часов назад

Дефицит врачей в Татарстане снизился до 1200 человек

Интересное в Казани

день назад

Причина трети всех смертей в мире: врач из Казани объяснил, как избежать серьезной опасности

чем заправляют генератор холодного тумана для дезинфекции от клопов

Новости Татарстана

20 часов назад

С 1 января прекращает работу: WhatsApp в России принял трудное решение

Новости России

2 дня назад

Т2 и ВТБ запустили совместный продукт: вклад с повышенной ставкой для пользователей подписки MiXX

мужская стрижка цена в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

час назад

Беспилотник врезался в 37-этажный небоскреб в Казани

Новости Казани

день назад

Сотрудники Росгвардии задержали воров в магазине Казани

Новости Казани

день назад

Владимир Путин дал ответ на вопрос жертвы мошенников из Казани

Новости Казани

день назад

Владимир Путин положительно отметил Казань и назвал город одним из лучших в Европе

Новости Татарстана

день назад

Челнинка закрыла себя в машине, чтобы авто не конфисковали приставы
Новости Казани
час назад

В Казани дроны ВСУ ударили в несколько жилых домов

В Казани сразу в несколько жилых домов прилетел...

Новости Казани

52 минуты назад

Росавиация: аэропорт Казани закрыт

Новости России

день назад

АО «Транснефть – Прикамье» в 2024 году передало 42 единицы техники новым регионам России

Новости Татарстана

13 часов назад

До конца года в Челнах сдадут ещё 15 новостроек

Новости Татарстана

17 часов назад

Двое жителей Бугульмы отравились угарным газом
«Учителей никто не уважает»: почему в РТ острый...
Лонгриды
2 дня назад

«Учителей никто не уважает»: почему в РТ острый дефицит педагогов

Новости Татарстана

17 часов назад

Экс-главу отдела МЧС РТ осудили за 58 взяток в размере 5 млн рублей

Новости Татарстана

18 часов назад

Задержанный глава Минзеимущества Татарстана отрицает обвинения в мошенничестве

Новости Татарстана

18 часов назад

Для поддержки семей Татарстана НКО РТ получили гранты на 53 млн рублей
Больше пользователей, выше скорость: билайн в Т...
Важное в РТ
4 дня назад

Больше пользователей, выше скорость: билайн в Татарстане завершил проект по передаче части частот из 3G в LTE