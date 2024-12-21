В Казани дроны ВСУ ударили в несколько жилых домов

В Казани сразу в несколько жилых домов прилетели дроны ВСУ. БПЛА был атакован ЖК «Лазурные небеса» и ЖК «Манхэттен». Кадрами с места происшествия делится телеграм-канал «Злой Казанец».

Также сообщается об ударе БПЛА по дому на улице Клары Цеткин.

Глава Татарстана Рустам Минниханов побывал на месте происшествия, где заслушал доклады ведомств.

МЧС начали оповещать жителей города.

Также эвакуация происходит из школ районов, где были атаки БПЛА.

По данным Baza, по Казани ударили минимум 7 беспилотниками. В мэрии Казани уточнили, что город был атакован 8 БПЛА — 1 из них упал на промышленный объект, 1 был сбит над рекой, 6 попали в жилые здания.