Банк ДОМ.РФ: в каких городах наиболее востребованы мобильные банкиры

Банк ДОМ.РФ проанализировал, в каких городах наиболее востребовано дистанционное оформление банковских продуктов – с помощью мобильных банкиров и выездных курьеров. Чаще всего каналом с начала 2024 года воспользовались в Москве – более 9 000 выездов. На втором месте Санкт-Петербург (около 2 000), на третьем – Хабаровск (1 600). В топ-5 входят также Воронеж (1 600) и Нижний Новгород (1 500).

Среди городов-лидеров Калининград (около 1 400), Тюмень (1 300), Ижевск (около 1 000), Казань (900), Ростов-на-Дону (около 800). Сервисом активно пользовались также в Уфе, Тольятти, Екатеринбурге, Новосибирске, Набережных Челнах, Томске, Владивостоке, Самаре, Оренбурге, Омске, Челябинске, Сочи, Магнитогорске, Нижневартовске, Твери, Сургуте, Южно-Сахалинске, Ульяновске, Перми, Улан-Удэ, Иркутске, Новом Уренгое, Барнауле, Красноярске, Пензе, Иваново, Костроме, Нефтеюганске, Липецке, Якутске и Краснодаре.

«С января мобильные банкиры и курьеры совершили около 30 000 выездов к клиентам, это больше, чем за аналогичный период прошлого года в полтора раза», – отметил Алексей Косяков, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ.

Наиболее часто с помощью сервиса оформляли карточные и транзакционные продукты – 17 500 выездов с начала года. Далее следуют открытие эскроу (4 300), текущих счетов (3 300) и оформление ипотеки (1 500). Наиболее активный рост зафиксирован по открытию текущих счетов (в 4 раза по сравнению с прошлым годом), ипотеке (в 2,5 раза), сберегательным продуктам (в 2 раза), карточным и транзакционным продуктам (в 1,3 раза).

Банк ДОМ.РФ запустил оформление продуктов и услуг с помощью мобильных банкиров в 2022 году.