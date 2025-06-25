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Зелень больше не замораживаю и не сушу на зиму: делаю из укропа, петрушки и чеснока ароматную приправу – хранится будет долго

Зачем ограничиваться обычной замороженной зелен...

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Зачем ограничиваться обычной замороженной зеленью, если можно создать настоящий кулинарный шедевр?

Авторы популярного кулинарного канала предложили удобный и эффективный способ сохранить вкус и аромат свежей зелени на долгое время.

Что понадобится:

✔ 100 г свежего укропа — с ярким летним ароматом
✔ 100 г петрушки — лучше выбирать молодые листья
✔ 2-3 зубчика чеснока — для добавления пикантности
✔ 50 г морской соли — не только для вкуса, но и как натуральный консервант

Как готовить?

  1. Тщательно промойте зелень и хорошо высушите её (влага — главный враг длительного хранения).
  2. Измельчите укроп, петрушку и чеснок в блендере до пастообразного состояния.
  3. Равномерно распределите массу на противне, застеленном пергаментом.
  4. Сушите в духовке при температуре 150°C, пока смесь не станет хрупким «листом», это займет 2-3 часа.
  5. После остывания разломайте её на кусочки и снова измельчите в блендере до порошка.
  6. Переложите в герметичную банку — и ваша домашняя «зеленая соль» готова!

Почему это стоит сделать?

  • Она сохраняется в течение долгого времени благодаря соли и отсутствию влаги.
  • Универсальная приправа, которая подходит для супов, мяса, рыбы, салатов и яичницы.
  • Заметно ароматнее покупных смесей, так как состоит из настоящей зелени, а не из сублимированных компонентов.

Попробуйте, и ваши зимние блюда получат новый, яркий вкус!

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