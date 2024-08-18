Затрагивает всех, у кого есть банкноты 1000 и 5000 рублей: в оборот вводят новые деньги — старые превратятся в фантики?

Совсем недавно в России выпустили новые денежные купюры. Их номинал - 1000 и 5000 рублей. Это вызвало некоторые опасения среди населения о том, могут ли старые банкноты стать недействительными. Как сообщают представители Банка России, при введении новых купюр старые не будут изъяты из оборота.



Причина выпуска купюр с новым дизайном - тот факт, что они более модернизированные, обладают повышенными защитными мерами. На купюре в 1000 рублей изображен Нижегородский кремль, а также памятник Татарстана. Ели рассмотреть купюру в 5000 рублей, то на ней можно обнаружить стелу "Европа-Азия" и памятник "Сказ об урале".



На купюрах также появился QR-код, который ведет на сайт Банка России. Если перейти по QR-коду, то вы попадете на страницу, где вам расскажут, чем подлинная купюра отличается от поддельной.



Официальные представители центрального банка подчеркнули, что старые банкноты продолжат обращаться вместе с новыми. Это обеспечивает плавный переход и избавляет население от необходимости избавляться от старых купюр. Таким образом, все денежные знаки, независимо от времени их выпуска, остаются законным средством платежа.Введение новых купюр считается важным шагом в направлении повышения уровня денежной безопасности. Современные технологии защиты способствуют уменьшению рисков фальсификации и обеспечивают большую надежность в проведении наличных расчетов.Внедрение новых банкнот в России — это не только мера безопасности, но и способ сохранения культурного наследия через изображения значимых для страны мест. Старые и новые купюры будут сосуществовать, гарантируя стабильность и безопасность денежных операций для всех граждан