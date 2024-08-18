Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Затрагивает всех, у кого есть банкноты 1000 и 5000 рублей: в оборот вводят новые деньги — старые превратятся в фантики?

Совсем недавно в России выпустили новые денежны...

Подписаться в Telegram

Совсем недавно в России выпустили новые денежные купюры. Их номинал - 1000 и 5000 рублей. Это вызвало некоторые опасения среди населения о том, могут ли старые банкноты стать недействительными. Как сообщают представители Банка России, при введении новых купюр старые не будут изъяты из оборота.

Причина выпуска купюр с новым дизайном - тот факт, что они более модернизированные, обладают повышенными защитными мерами. На купюре в 1000 рублей изображен Нижегородский кремль, а также памятник Татарстана. Ели рассмотреть купюру в 5000 рублей, то на ней можно обнаружить стелу "Европа-Азия" и памятник "Сказ об урале".

На купюрах также появился QR-код, который ведет на сайт Банка России. Если перейти по QR-коду, то вы попадете на страницу, где вам расскажут, чем подлинная купюра отличается от поддельной.


Официальные представители центрального банка подчеркнули, что старые банкноты продолжат обращаться вместе с новыми. Это обеспечивает плавный переход и избавляет население от необходимости избавляться от старых купюр. Таким образом, все денежные знаки, независимо от времени их выпуска, остаются законным средством платежа.

Введение новых купюр считается важным шагом в направлении повышения уровня денежной безопасности. Современные технологии защиты способствуют уменьшению рисков фальсификации и обеспечивают большую надежность в проведении наличных расчетов.

Внедрение новых банкнот в России — это не только мера безопасности, но и способ сохранения культурного наследия через изображения значимых для страны мест. Старые и новые купюры будут сосуществовать, гарантируя стабильность и безопасность денежных операций для всех граждан

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане объявили выходные для госслужащих и новые даты каникул

Гид по скидкам Казани

12 часов назад

Все для школы: гайд по самому необходимому для юных гениев в 2024 году

сетка от тараканов на вентиляцию как называется

Гид по скидкам Казани

11 часов назад

Эксперты поделились новыми секретами здорового образа жизни для современного человека

Интересное в Казани

2 дня назад

Discord: Твой путеводитель в мире общения и гейминга

демонтаж крыши в Москве

Новости Казани

2 часа назад

В Казани скончался победитель второго сезона "Взвешенные люди"

Новости Казани

11 часов назад

День города в Казани пройдет на высшем уровне

Новости Казани

3 часа назад

Из-за аварии приостановили движение на трассе М7

Новости Татарстана

день назад

Массовое отравление произошло в Казанском кафе "Исфара"

Новости Казани

3 часа назад

Жители Казани выступают против установки шумозащитных экранов
Новости России
2 дня назад

Жилищные проблемы в Царево Village: соседские конфликты и ночные беспорядки

"Царево Village" - один из жилых комплексов под...

Новости Татарстана

2 часа назад

Детей мигрантов хотят проверять на знание русского перед школой

Гид по скидкам Казани

13 часов назад

Дачный сезон близко: вот что поможет казанцам в 2024 году

Новости Татарстана

3 часа назад

Свияжск собирает рекордное количество туристов

Новости Казани

6 часов назад

Казанские автоинспекторы помогли мальчику, который отрубил себе пальцы
КАМАЗ подарит первоклассникам по 5000 рублей к ...
Новости Татарстана
10 часов назад

КАМАЗ подарит первоклассникам по 5000 рублей к 1 сентября

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане после дождей появились опасные слизни

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане собрать ребенка в школу обойдется в 15 тысяч рублей

Новости Татарстана

7 часов назад

Жители Менделеевского района отправили на СВО 3 тонны гуманитарной помощи
8 городов и более 10 000 посетителей - как прош...
Интересное в Казани
5 дней назад

8 городов и более 10 000 посетителей - как прошел тур по городам от ВкусВилла
Безбилетников в Татарстане будут штрафовать на ...
Новости Татарстана
11 часов назад

Безбилетников в Татарстане будут штрафовать на 2 500 рублей