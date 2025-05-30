Засыпаем по ложке в лунку и радуемся — томаты прут без остановки: получаем по 20 кг с куста
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Почему зола — идеальный помощник для томатов
Опытные огородники знают: древесная зола — это кладезь микроэлементов, который работает не хуже дорогих удобрений:
- Богата калием и фосфором, которые критичны для роста томатов.
- Калий делает плоды сладкими, плотными и мясистыми.
- Фосфор ускоряет развитие корневой системы и созревание плодов.
Дополнительно улучшает структуру почвы и помогает бороться с грибковыми заболеваниями.
Как правильно использовать золу
Чтобы эффект был максимальным, важно не просто «посыпать», а внести золу грамотно:
- В каждую лунку перед посадкой томата насыпьте 1 столовую ложку золы.
- Смешайте её с землёй на глубине около 20 см — так корни сразу получат питание.
- Не оставляйте золу на поверхности: ветер и дождь быстро снизят её эффективность.
Дополнительные плюсы золы
- Безопасна при умеренном применении, не сжигает корни.
- Подходит для органического земледелия.
- Доступна и бесплатна — золу можно получить после сжигания древесины.
- Простота применения — всё, что нужно, уже есть у вас под рукой.
Итог: до 20 кг томатов с куста — это реально
Своевременное и правильное внесение древесной золы — доказанный метод увеличения урожайности томатов. Это не магия, а простая агрономическая хитрость, доступная каждому дачнику.
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