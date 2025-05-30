Засыпаем по ложке в лунку и радуемся — томаты прут без остановки: получаем по 20 кг с куста

Почему зола — идеальный помощник для томатов

Опытные огородники знают: древесная зола — это кладезь микроэлементов, который работает не хуже дорогих удобрений:

Богата калием и фосфором, которые критичны для роста томатов.

Калий делает плоды сладкими, плотными и мясистыми.

Фосфор ускоряет развитие корневой системы и созревание плодов.

Дополнительно улучшает структуру почвы и помогает бороться с грибковыми заболеваниями.

Как правильно использовать золу

Чтобы эффект был максимальным, важно не просто «посыпать», а внести золу грамотно:

В каждую лунку перед посадкой томата насыпьте 1 столовую ложку золы.

Смешайте её с землёй на глубине около 20 см — так корни сразу получат питание.

Не оставляйте золу на поверхности: ветер и дождь быстро снизят её эффективность.

Дополнительные плюсы золы

Безопасна при умеренном применении, не сжигает корни.

Подходит для органического земледелия.

Доступна и бесплатна — золу можно получить после сжигания древесины.

Простота применения — всё, что нужно, уже есть у вас под рукой.

Итог: до 20 кг томатов с куста — это реально

Своевременное и правильное внесение древесной золы — доказанный метод увеличения урожайности томатов. Это не магия, а простая агрономическая хитрость, доступная каждому дачнику.