Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Жара до +38 и смерчи: россиян ждет "погодная рулетка" уже с 1 июля - прогноз от синоптиков

Июль 2025 года в России может стать одним из са...

pinterest.com

Подписаться на Дзен.канал

Июль 2025 года в России может стать одним из самых непредсказуемых месяцев лета, обещая жару, засуху, ураганы, ливни и другие погодные аномалии.

Почему эксперты предупреждают о «погодных качелях», когда стоит ожидать рекорды температуры и в каких регионах возможны самые сильные катаклизмы? Мы разбираем прогнозы метеорологов и новые данные о необычных проявлениях летней стихии.

Жара в начале июля: когда стоит ожидать пика температуры?

По словам метеоролога Александра Сергеева, первая половина июля будет умеренно комфортной: солнечно, сухо и с малым количеством дождей — отличное время для отпуска, отдыха на природе или поездок на дачу. Однако расслабляться надолго не стоит.

Пик жары намечен на середину месяца. В центральной части России и Поволжье температура может подняться до +30°C, а в некоторых местах — до +35°C. В южных регионах возможен даже экстремальный жар — до +38°C. Такие скачки температур могут становиться всё более частыми из-за глобального потепления. Даже в Москве в это время температура днём будет достигать +28°C, а ночью — не ниже +16-19°C.

Вторая половина июля: дожди и «погодные качели»

С 15 июля, по прогнозам специалистов Центра погоды «Фобос» и Гидрометцентра, начнётся смена погодных условий: активизируются атлантические циклоны.

Ожидаются кратковременные дожди и грозы, чередующиеся с жаркими днями. В конце месяца возможны сильные осадки, локальные подтопления, шквалы и порывистый ветер до 8 м/с. Резкая смена жары и дождей повышает риск возникновения природных катастроф, таких как ураганы и смерчи.

Ураганы и смерчи: каковы причины их увеличения?

Метеоролог Сергейев отмечает, что на европейской части России растёт число ураганов и смерчей, поскольку жаркая погода создаёт идеальные условия для формирования сильных штормов. В июле 2025 года синоптики ожидают несколько подобных явлений.

Ураганы и смерчи часто возникают на стыке резких смен атмосферных фронтов, и именно «погодные качели» этого лета являются главной угрозой. За последние несколько лет в центральных районах и Подмосковье смерчи стали гораздо более частыми.

Интересный факт: в 2023 году в России было зафиксировано рекордное число смерчей — более 35 за летний сезон, по данным Росгидромета.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Ливневки Казани на грани: как город борется с подтоплениями?

Интересное в Казани

день назад

Открылись продажи дома в лучшем ЖК России

борщевик вытравить чем

Лонгриды

14 часов назад

Вода по пояс, долги по плечи: как затопление стало кульминацией судебного процесса

Не у нас

день назад

Польша избавляется от «русского хлама» в Гдыни

сборка компьютера на заказ в Ростове-на-Дону

Не у нас

день назад

Почти треть россиян старше 35 лет защищает свои гаджеты от слежки

Не у нас

день назад

Разработана новая система для улучшения контроля сахара при диабете

Не у нас

день назад

В Египте россияне массово отравились арбузами

Не у нас

18 часов назад

Великобритания обеспокоена приближением российских военных судов к своим берегам
Лонгриды
14 часов назад

Вода по пояс, долги по плечи: как затопление стало кульминацией судебного процесса

История с банкротством компании «Восток-Энерго»...

Не у нас

18 часов назад

Учёные разрабатывают светящиеся наночастицы для ранней диагностики рака

Интересное в Казани

день назад

Открылись продажи дома в лучшем ЖК России

Не у нас

18 часов назад

Великобритания обеспокоена приближением российских военных судов к своим берегам

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане ожидаются сильный ветер и ливни 25 июня
Ливневки Казани на грани: как город борется с п...
Лонгриды
день назад

Ливневки Казани на грани: как город борется с подтоплениями?

Новости Казани

18 часов назад

Казань зарегистрировала более 5,3 тысячи собак

Новости Казани

18 часов назад

В центре Казани откроется апарт-отель в здании, где жил Габдулла Тукай

Новости Татарстана

18 часов назад

Услуга по вывозу мусора подорожает в Татарстане с 1 июля
«Хватит сидеть на диване»: Гроза рассказал о то...
Новости Татарстана
4 дня назад

«Хватит сидеть на диване»: Гроза рассказал о том, почему пошел на СВО из Татарстана