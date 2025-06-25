Жара до +38 и смерчи: россиян ждет "погодная рулетка" уже с 1 июля - прогноз от синоптиков

Июль 2025 года в России может стать одним из самых непредсказуемых месяцев лета, обещая жару, засуху, ураганы, ливни и другие погодные аномалии.

Почему эксперты предупреждают о «погодных качелях», когда стоит ожидать рекорды температуры и в каких регионах возможны самые сильные катаклизмы? Мы разбираем прогнозы метеорологов и новые данные о необычных проявлениях летней стихии.

Жара в начале июля: когда стоит ожидать пика температуры?

По словам метеоролога Александра Сергеева, первая половина июля будет умеренно комфортной: солнечно, сухо и с малым количеством дождей — отличное время для отпуска, отдыха на природе или поездок на дачу. Однако расслабляться надолго не стоит.

Пик жары намечен на середину месяца. В центральной части России и Поволжье температура может подняться до +30°C, а в некоторых местах — до +35°C. В южных регионах возможен даже экстремальный жар — до +38°C. Такие скачки температур могут становиться всё более частыми из-за глобального потепления. Даже в Москве в это время температура днём будет достигать +28°C, а ночью — не ниже +16-19°C.

Вторая половина июля: дожди и «погодные качели»

С 15 июля, по прогнозам специалистов Центра погоды «Фобос» и Гидрометцентра, начнётся смена погодных условий: активизируются атлантические циклоны.

Ожидаются кратковременные дожди и грозы, чередующиеся с жаркими днями. В конце месяца возможны сильные осадки, локальные подтопления, шквалы и порывистый ветер до 8 м/с. Резкая смена жары и дождей повышает риск возникновения природных катастроф, таких как ураганы и смерчи.

Ураганы и смерчи: каковы причины их увеличения?

Метеоролог Сергейев отмечает, что на европейской части России растёт число ураганов и смерчей, поскольку жаркая погода создаёт идеальные условия для формирования сильных штормов. В июле 2025 года синоптики ожидают несколько подобных явлений.

Ураганы и смерчи часто возникают на стыке резких смен атмосферных фронтов, и именно «погодные качели» этого лета являются главной угрозой. За последние несколько лет в центральных районах и Подмосковье смерчи стали гораздо более частыми.

Интересный факт: в 2023 году в России было зафиксировано рекордное число смерчей — более 35 за летний сезон, по данным Росгидромета.

