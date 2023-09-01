Запретят с 1 сентября: гаджеты нельзя будет размещать на лобовом стекле автомобиля

Вступившее в действие постановление правительства, в котором перечислены новые правила использования автомобилей, вызвало беспокойство среди их владельцев. Особенное волнение породили положения, касающиеся установки предметов на переднем стекле.



По новым правилам, установка гаджета или покрытия на переднем стекле ограничивает обзор с места водителя. И это считается нарушением эксплуатация автомобиля. Однако специалисты обратили внимание на то, что в постановлении отсутствует прямой запрет на установку таких предметов. Главное - правильно их закрепить.





Важно отметить, что в новые правила не входят запреты на установку зеркал заднего вида, стеклоочистителей, радиоантенн, нагревательных элементов для размораживания стекла и других устройств.Однако мнение разделилось относительно законности использования гаджетов на переднем стекле в свете новых правил. Некоторые считают, что запретов на установку видеорегистраторов, навигаторов, телефонов и антирадаров нет, и водитель должен следить только за правильностью их установки. Другие же юристы утверждают, что любой предмет, который ограничивает обзорность для водителя, может стать основанием для привлечения к административной ответственности.Стоит отметить, что уже существующие правила дорожного движения запрещают установку предметов, которые закрывают обзор водителя. Нарушение этого запрета влечет штраф в размере 500 рублей. Кроме того, обновленный перечень неисправностей, утвержденный правительством, запрещает использование фар и фонарей, не соответствующих классу, указанному в технической документации автомобиля. Поэтому важно использовать только фары и фонари, предусмотренные производителем, а не другие, не указанные в документах.