«Запретят с 1 ноября»: всех, у кого есть квартира или дача, ждет сюрприз

Россиянам рассказали о новом законопроекте, который касается владельцев квартир и дачных участков. Согласно изменениям в законодательстве, за нарушение порядка в помещениях и на участках владельцев будут ожидать санкции намного серьезнее, чем просто штраф, сообщил PRIMPRESS.

Юрист Владимир Постанюк уточнил, что поддержание порядка и чистоты в помещениях является ответственностью всех жильцов многоквартирных и частных домов. Ранее за нарушения вышеназванных обязанностей могли оштрафовать, однако, сейчас правительство РФ разрешило применять более серьезные наказания.

Специалисты отмечают, что права всех жильцов домов должны быть равными, следовательно, если нарушается спокойствие и комфорт соседей, то по отношению к виновникам могут быть применены серьезные меры, доходящие до судебных тяжб.

Согласно законопроекту, в случае возникновения проблемной ситуации, «возмутившему спокойствие» сначала будет дано время на примирение с соседями и восстановление должного порядка, а впоследствии, если ничего не изменится, и сосед или соседка будут продолжать приносить дискомфорт, то дело может быть передано в суд, где конфликт может завершиться законным выселением виновника из его собственного дома.

Юрист отмечает, что владельцы дачных участков также подвержены этим изменениям. В случае жалобы соседа на несоблюдение должного порядка на участке, владелец может столкнуться с тем, что его участок будет продан на аукционе. Деньги за проданную дачу собственнику, безусловно, вернут, но с учетом юридических расходов.