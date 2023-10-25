Новости России
· Ульяна Сенько

«Запретят с 1 ноября»: всех, у кого есть квартира или дача, ждет сюрприз

«Запретят с 1 ноября»: всех, у кого есть квартира или дача, ждет сюрприз

celes.club

Подписаться в Telegram

Россиянам рассказали о новом законопроекте, который касается владельцев квартир и дачных участков. Согласно изменениям в законодательстве, за нарушение порядка в помещениях и на участках владельцев будут ожидать санкции намного серьезнее, чем просто штраф, сообщил PRIMPRESS.

Юрист Владимир Постанюк уточнил, что поддержание порядка и чистоты в помещениях является ответственностью всех жильцов многоквартирных и частных домов. Ранее за нарушения вышеназванных обязанностей могли оштрафовать, однако, сейчас правительство РФ разрешило применять более серьезные наказания.

Специалисты отмечают, что права всех жильцов домов должны быть равными, следовательно, если нарушается спокойствие и комфорт соседей, то по отношению к виновникам могут быть применены серьезные меры, доходящие до судебных тяжб.

Согласно законопроекту, в случае возникновения проблемной ситуации, «возмутившему спокойствие» сначала будет дано время на примирение с соседями и восстановление должного порядка, а впоследствии, если ничего не изменится, и сосед или соседка будут продолжать приносить дискомфорт, то дело может быть передано в суд, где конфликт может завершиться законным выселением виновника из его собственного дома.

Юрист отмечает, что владельцы дачных участков также подвержены этим изменениям. В случае жалобы соседа на несоблюдение должного порядка на участке, владелец может столкнуться с тем, что его участок будет продан на аукционе. Деньги за проданную дачу собственнику, безусловно, вернут, но с учетом юридических расходов.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Шестерых убил и одного повесил»: что побудило татарстанца на массовую казнь животных

Полезное

12 часов назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.

средство от клопов рейтинг лучших

Новости Казани

день назад

VIP – отели у Миллениум пытаются узаконить

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Ничего не забыли? Список всего, что нужно казанскому школьнику в учебном 2023 году

монтаж подоконника в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

У казанцев, которые живут на Нижней, изымут квартиры

Новости Казани

день назад

В Казани на Горьковском шоссе лежит мертвый мужчина

Новости Казани

день назад

В Казани построят новый ЖК с высотками и бульваром

Новости Казани

день назад

Данис Зарипов заявил о банкротстве своего спортивного центра

Новости Казани

день назад

В Казани на продажу за 5 миллионов выставили ручку, которой расписывался основатель пирамиды Finiko Доронин
Лонгриды
3 дня назад

Ученый из Альметьевска бросил «Вызов»: Данила Калиникин представил РТ в шоу на ТНТ

Ученый из Альметьевска бросил «Вызов»: Данила Калиникин представил РТ в шоу на ТНТ

Новости Татарстана

3 часа назад

Певица из Татарстана прошла в четвертьфинал шоу «Голос Германии»

Гид по скидкам Казани

день назад

Входит в комнату и все взгляды только на неё: казанским девушкам раскрыли секрет, как привлекать внимание без флирта

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане повысится стоимость техосмотра автомобилей

Новости Татарстана

4 часа назад

Минниханов сменил начальника инспекции Госстройнадзора РТ
В Казани местная жительница вышла замуж за горячего парня с Ямайки
Новости Казани
5 часов назад

В Казани местная жительница вышла замуж за горячего парня с Ямайки

Новости Казани

6 часов назад

В мэрии Казани объяснили, почему напор воды в ряде домов стал таким слабым

Новости Казани

6 часов назад

В колонию на 20 лет отправили казанца, который изнасиловал и выбросил из окна соседку

Новости Казани

7 часов назад

В Казани у больницы заметили исхудавшую лисицу
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Деремся, лепим и летаем: чем стоит заняться казанцам осенью 2023 года