Более 150 больных с раком крови получили инновационную CAR-T-терапию

CAR-T — один из самых перспективных методов в лечении онкологических и онкогематологических заболеваний. Это персонализированная иммунотерапия, при которой у пациента берут его Т-клетки, модифицируют их и возвращают обратно в организм, чтобы иммунитет сам начал уничтожать опухолевые клетки. Эффективность терапии достигает 95%, но в России она по-прежнему доступна лишь в Центре имени Димы Рогачева.

С 2018 года там провели более 190 процедур CAR-T для 150 пациентов в рамках госпитального производства. По словам профессора Михаила Масчана, показатели выживаемости сопоставимы с мировыми данными. Однако дальнейшее распространение технологии тормозят нормативные барьеры.

Главная проблема — отсутствие законодательного статуса CAR-T-препаратов. Неясно, считать их медицинской технологией или лекарственным средством. В странах, где метод широко используется, он регулируется как препарат. В России же нет положений, позволяющих изготавливать такие средства внутри клиник.

Также российское законодательство требует, чтобы все этапы производства проходили в одной медорганизации. Это делает невозможным создание центров коллективного пользования, где несколько клиник могли бы применять препараты, разработанные в одном специализированном центре.

На форуме «Гематологическая служба в контексте приоритетов национального здравоохранения» эксперты призвали ускорить внедрение CAR-T в клиническую практику. Среди решений — использование механизма «госпитальных исключений», развитие академического производства в медцентрах и национальных университетах, пишет rg.ru.