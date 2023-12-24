«Закончим за 7 дней»: Глоба спрогнозировала дату окончания СВО

Известная отечественная астролог Тамара Глоба разработала политический прогноз, где прогнозируется возможное окончание специальной военной операции на Украине. Данные приводит progoroduhta.ru.

Она заявляет, что согласно ее предсказаниям, учитывающим схематическую карту небесных сфер, это произойдет в текущем 2023 году. Однако до этого момента возникнет наивысшая степень напряжения в ходе конфликта между соседними странами.

Не менее интересным является утверждение астролога о том, что по наступлению 2024 года весь мир войдет в период спокойствия. Другими словами, новый год подарит человечеству лучшие времена.