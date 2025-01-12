Три казанских авиарейса в Питер перенесены из-за снегопада

В аэропорту Пулково произошли задержки с тремя рейсами, прибывающими из Казани. Один из них, который должен был приземлиться в 08:30, теперь ожидается в 12:50. Два других рейса, изначально запланированные на 11:20 и 11:50, перенесены на 14:10 и 14:40 соответственно.



Также стоит упомянуть, что два рейса из Санкт-Петербурга в Казань столкнулись с аналогичными задержками, их время прибытия изменилось на 13:20 и 13:40.



По информации Росавиации, причиной этих задержек стали сильные снегопады, охватившие район аэропорта Пулково, что вынудило перенаправить самолеты на запасные аэродромы.



Следует отметить, что в зимний период в России задержки рейсов из-за неблагоприятных погодных условий — достаточно распространенное явление, подчеркивающее важность современных технологий для обеспечения безопасности полетов.