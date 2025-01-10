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Ветераны боевых действий могут получить электронное удостоверение — СберКарту Ветерана

СберКарта Ветерана является аналогом бумажного ...

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

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СберКарта Ветерана является аналогом бумажного удостоверения ветерана боевых действий и обладает всеми преимуществами дебетовой СберКарты

Ветераны боевых действий могут оформить и получить в отделениях Сбера электронное удостоверение ветерана боевых действий — СберКарту Ветерана. Для этого потребуется только паспорт, бумажное удостоверение ветерана боевых действий или справка об участии в специальной военной операции. Соглашение о партнёрстве в этом социально-значимом проекте банк заключил с Министерством Обороны РФ.

Электронное удостоверение ветерана боевых действий заменит бумажное удостоверение. Оно выпускается на банковской карте, а значит получение финансовой и нефинансовой поддержки от государства будет ещё проще. На СберКарту Ветерана можно будет получать денежное довольствие, федеральные и региональные социальные выплаты, льготы и скидки.

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