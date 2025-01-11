В Нижнекамске вступила в брак первая пара молодожёнов 2025 года

В Нижнекамске состоялась регистрация первой пары молодоженов 2025 года. Дмитрий и Вера Питеркины официально вступили в брак. Сотрудникам ЗАГСа представили новобрачным поздравления и добрые пожелания на счастливую семейную жизнь, наполненную любовью, пониманием и теплом.



Церемония бракосочетания прошла в одном из исторических зданий города, которое обладает особой архитектурной ценностью.