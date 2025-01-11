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Телефонные мошенники позвонили одному татарстанцу почти 13 тысяч раз

В новогодний период телефонные мошенники предпр...

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В новогодний период телефонные мошенники предприняли попытку выйти на связь с потенциальной жертвой почти 13 тысяч раз, как сообщил представитель одного из мобильных операторов.

Мошенники звонили абоненту, проживающему в Республике Татарстан, 12 800 раз в течение всех новогодних праздников. Звонки исходили с различных номеров, рассказали в интервью с РИА Новости.

Помимо этого, собеседник отметил, что за все новогодние праздники оператор заблокировал 24 миллиона нежелательных звонков, что в 2,5 раза превышает показатель аналогичного периода в прошлом году.

Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что в 2024 году мошенники украли у россиян около 300 миллиардов рублей. Он также высказал предположение, что в 2025 году масштабы краж могут стать меньше.

Чтобы снизить вероятность стать жертвой телефонных мошенников, эксперты делятся несколькими советами:

- Игнорируйте подозрительные звонки. Если звонок поступает с неизвестного номера, особенно если звонящий просит предоставить личную информацию, просто прекратите разговор.

- Никогда не передавайте конфиденциальные данные, такие как PIN-коды, пароли и номера карт. Мошенники часто пытаются выведать такую информацию, используя уловки.

- Установите защиту от мошеннических звонков. Многие мобильные операторы предоставляют функции блокировки номеров, что предотвращает общение с известными мошенниками.

- Регулярно обновляйте программное обеспечение телефона. Это закрывает уязвимости, которые могут использовать мошенники.

- Сообщайтесь о подозрительных звонках оператору. Если вы получили подозрительный звонок, немедленно свяжитесь с вашим оператором, чтобы сообщить о происшествии. Операторы отслеживают активность мошенников и принимают необходимые меры.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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