В Казани 8 января протестировали пассажирский самолет Ту-214
Анастасия Шарова
8 января в Казани состоялся тестовый полет пассажирского самолета Ту-214, созданного на местном авиазаводе.
Этот рейс стал первым для лайнера, строительство которого началось в 2019 году. Первоначально запуск был намечен на конец предыдущего года, однако его пришлось отложить из-за необходимости завершить обустройство салона.
Самолет с регистрационным номером RA-64535 станет отправной моделью для серийного производства Ту-214, согласно информации от пресс-службы Казанского авиазавода.
Также стоит отметить, что летом 2024 года на заводе находились 12 самолетов Ту-214 на разных этапах сборки, а также обсуждалась перспектива сотрудничества с Минским заводом гражданской авиации.
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