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В Казани 8 января протестировали пассажирский самолет Ту-214

Самолет с регистрационным номером RA-64535 стан...

Анастасия Шарова

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8 января в Казани состоялся тестовый полет пассажирского самолета Ту-214, созданного на местном авиазаводе.

Этот рейс стал первым для лайнера, строительство которого началось в 2019 году. Первоначально запуск был намечен на конец предыдущего года, однако его пришлось отложить из-за необходимости завершить обустройство салона.

Самолет с регистрационным номером RA-64535 станет отправной моделью для серийного производства Ту-214, согласно информации от пресс-службы Казанского авиазавода.

Также стоит отметить, что летом 2024 года на заводе находились 12 самолетов Ту-214 на разных этапах сборки, а также обсуждалась перспектива сотрудничества с Минским заводом гражданской авиации.

Ранее мы писали о том, что в Казани отреставрируют аварийный участок стен Кремля XVI века.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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