Подземные переходы в Казани затопило водой

В Telegram-каналах распространилась запись, на которой зафиксирован затопленный переход, где горожане вынуждены передвигаться по затопленным переходам. Некоторые из них поворачивали назад, чтобы избежать этого участка, в то время как сотрудники предпринимали попытки войти в технические помещения.



Жители в соцсетях поделились своими снимками с места событий и отмечали, что такие происшествия в переходах на Ямашева происходят регулярно, в разное время года. Аналогичные проблемы также наблюдаются на Поперечно-Базарной. Позже один из комментаторов сообщил, что переход был осушен.