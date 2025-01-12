Новости Казани
· 16+ · Анастасия Шагалеева

Подземные переходы в Казани затопило водой

В Telegram-каналах распространилась запись, на ...

Скриншот видео Mash Iptash

Подписаться в Telegram

В Telegram-каналах распространилась запись, на которой зафиксирован затопленный переход, где горожане вынуждены передвигаться по затопленным переходам. Некоторые из них поворачивали назад, чтобы избежать этого участка, в то время как сотрудники предпринимали попытки войти в технические помещения.

Жители в соцсетях поделились своими снимками с места событий и отмечали, что такие происшествия в переходах на Ямашева происходят регулярно, в разное время года. Аналогичные проблемы также наблюдаются на Поперечно-Базарной. Позже один из комментаторов сообщил, что переход был осушен.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

3 часа назад

Бастрыкин дал указание проверить детали нападения на жительницу Татарстана

Новости России

день назад

Татарстанцам доступны удобные платежи от Сбера

обработка от тараканов санитарно

Новости Татарстана

22 часа назад

Телефонные мошенники позвонили одному татарстанцу почти 13 тысяч раз

Важное в РТ

2 дня назад

В первые дни каникул татарстанцы смотрели комедии и телепередачи, а к концу выходных – семейное кино и мелодрамы

установка стальной ванной в Екатеринбурге

Новости Татарстана

18 часов назад

Грузовик наехал на мать с дочкой на трассе в Татарстане, женщина умерла

Новости Казани

день назад

Появилось видео смерти студентки из Казани, которая разбилась на тюбинге

Новости Казани

день назад

В Казани задержали подругу погибшей 22-летней девушки, катавшейся на тюбинге

Новости Татарстана

16 часов назад

Елка из Нижнекамска достигла финала в конкурсе «Елки России»

Новости Казани

день назад

Метапневмовирус повлиял на работу казанского аэропорта
Новости Татарстана
19 часов назад

На капитальный ремонт 715 домов в Татарстане потратят более 7 млрд рублей

По республике запланировано обновление 715 домо...

Новости Татарстана

14 минут назад

Руководство Татарстана поздравило работников прокуратуры с их праздником

Новости России

2 дня назад

Ветераны боевых действий могут получить электронное удостоверение — СберКарту Ветерана

Новости Татарстана

29 минут назад

Нижнекамский район празднует 60-летний юбилей

Новости Казани

44 минуты назад

Закончен начальный этап реставрации исторического здания библиотеки КФУ
В Казани отреставрируют аварийный участок стен ...
Новости Казани
2 дня назад

В Казани отреставрируют аварийный участок стен Кремля XVI века

Новости Казани

2 часа назад

Три казанских авиарейса в Питер перенесены из-за снегопада

Новости Казани

3 часа назад

Вознесенский тракт в Казани теперь нужно оплачивать

Новости Казани

5 часов назад

Более 100 аварий произошло в Казани за сутки, обнаружено восемь пьяных водителей
Как в 40 выглядеть на 25: специалист из Казани ...
Интересное в Казани
6 дней назад

Как в 40 выглядеть на 25: специалист из Казани раскрывает секреты красоты