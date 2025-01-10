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Появилось видео гибели 22-летней студентки из Казани, разбившейся на тюбинге

Выяснилось, что пострадавшая находилась на тюби...

Катя Царева

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В Республике Татарстан распространилось видео, на котором запечатлена трагическая гибель девушки во время катания на тюбинге. Видео.

Выяснилось, что пострадавшая находилась на тюбинге, прикрепленном к задней части автомобиля марки «Хендэ Гец». На большой скорости транспортное средство врезалось в дорожный знак, в результате чего девушка погибла на месте. Личность водителя автомобиля установлена — это 22-летняя подруга погибшей. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали о том, что после избиения ребенка в футбольной секции в Набережных Челнах возбуждено дело. Об этом рассказал старший помощник руководителя СК РТ Андрей Шептицкий. Прокуратура города держит ход расследования под контролем.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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