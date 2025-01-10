Появилось видео гибели 22-летней студентки из Казани, разбившейся на тюбинге

В Республике Татарстан распространилось видео, на котором запечатлена трагическая гибель девушки во время катания на тюбинге. Видео.

Выяснилось, что пострадавшая находилась на тюбинге, прикрепленном к задней части автомобиля марки «Хендэ Гец». На большой скорости транспортное средство врезалось в дорожный знак, в результате чего девушка погибла на месте. Личность водителя автомобиля установлена — это 22-летняя подруга погибшей. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали о том, что после избиения ребенка в футбольной секции в Набережных Челнах возбуждено дело. Об этом рассказал старший помощник руководителя СК РТ Андрей Шептицкий. Прокуратура города держит ход расследования под контролем.