Появилось видео гибели 22-летней студентки из Казани, разбившейся на тюбинге
Катя Царева
В Республике Татарстан распространилось видео, на котором запечатлена трагическая гибель девушки во время катания на тюбинге. Видео.
Выяснилось, что пострадавшая находилась на тюбинге, прикрепленном к задней части автомобиля марки «Хендэ Гец». На большой скорости транспортное средство врезалось в дорожный знак, в результате чего девушка погибла на месте. Личность водителя автомобиля установлена — это 22-летняя подруга погибшей. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело.
Ранее мы писали о том, что после избиения ребенка в футбольной секции в Набережных Челнах возбуждено дело. Об этом рассказал старший помощник руководителя СК РТ Андрей Шептицкий. Прокуратура города держит ход расследования под контролем.
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