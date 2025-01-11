У пенсионерки в Набережных Челнах украли «Ниву» за 480 тысяч рублей

56-летняя гражданка подала заявление в полицию с связи с угоном её автомобиля. Женщина оставила его неподалёку от дома С-12 в посёлке Сидоровка. Она указала, что стоимость потери достигает 480 тысяч рублей.



В итоге транспортное средство нашли в хорошем виде и поместили на штрафстоянку в Елабуге.



Под подозрение попал безработный житель посёлка ГЭС 46-ти лет, до этого осужденный за мошенничество. Теперь его обвиняют по статье 166.1 УК РФ. Пока суд примет окончательного решения, он останется под подпиской о невыезде.