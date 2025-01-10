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В Казани задержали подругу погибшей 22-летней девушки, катавшейся на тюбинге

По информации следственных органов, 8 января в ...

pixabay.com

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В Казани арестовали 22-летнюю водительницу Hyundai Getz, подозреваемую в происшествии, приведшем к гибели 20-летней девушки, пишет Госавтоинспекция.

Сначала сообщалось, что все случилось из-за столкновения тюбинга с заборным столбом во время катания. Однако последующее расследование выявило, что причиной смерти стали нарушения правил дорожного движения.

По информации следственных органов, 8 января в полицию поступило сообщение о ДТП с участием тюбинга. При осмотре места происшествия не было найдено следов крови. Во время проверки прилегающей территории, находившейся в 1,2 км от предполагаемого места гибели, обнаружены биологические материалы.

Видеозаписи с камер наблюдения зафиксировали, что погибшая использовала тюбинг, закрепленный на задней части автомобиля Hyundai Getz, которым управляла её 22-летняя подруга.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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