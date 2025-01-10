В Казани отреставрируют аварийный участок стен Кремля XVI века

В Казани начнут реставрационные работы на стене между Спасской и Юго-Западной башнями Кремля, относящейся к XVI веку и «псковскому» строительному стилю. Проект получил одобрение историко-культурной экспертизы, как сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Строительные элементы сейчас в критическом состоянии: повреждены фундамент, стены, перекрытия и полы. Для восстановления специалисты укрепят кирпичную кладку, проведут гидроизоляцию, восстановят деформированные части с применением современных технологий, а также демонтируют старое железобетонное перекрытие, заменив его на новое из кирпича.

В планах также восстановление ступеней лестницы, обновление отмостки, обработка конструкций от грибка и плесени. Предусмотрены работы по реставрации печей на стене, замене полов в боевом ходе, восстановлению ограждений лестницы, установке ворот, а также модернизации систем инженерных коммуникаций, включая электроснабжение, отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха.