На капитальный ремонт 715 домов в Татарстане потратят более 7 млрд рублей

По республике запланировано обновление 715 домов общим размером более 4,6 млн кв.метров. Для выполнения этих работ будет потрачено больше 7,3 млрд рублей, рассказал министр РТ Марат Айзатуллин.



В дополнение к этому, в программе «Наш двор» на ремонт и приведение в порядок 679 участков возле жилья в 16 округах предусмотрено выделение 10 миллиардов рублей.



Пресс-служба главы Татарстана проинформировала, что премьер-министр Татарстана Алексей Песошин провёл совещание, посвящённое вопросам выполнения вышеуказанных целей.