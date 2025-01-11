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«Барыс» проиграл «Ак Барсу» и продолжил серию поражений

В субботу, 11 января, в состязании чемпионата К...

ХК «Ак Барс»

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В субботу, 11 января, в состязании чемпионата КХЛ «Ак Барс» дома «Татнефть-Арена» победил «Барыс», опередив его на 1 очко с итоговым счетом 5:4. Примечательно, что гости потерпели десятое поражение подряд, а их последняя победа была зарегистрирована 17 декабря 2024 года.

На данный момент «Барыс» находится на 11 месте в Восточной конференции, взяв 25 очков. Следующий матч состоится 19 января на родном льду против «Локомотива».

«Ак Барс», набравший 56 очков после 42 матчей, занимает третью позицию в турнирной таблице. В следующем матче казанцы сыграют 14 января в гостях с «Амуром».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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