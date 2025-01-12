Бастрыкин дал указание проверить детали нападения на жительницу Татарстана

Председатель Следкома РФ, Александр Бастрыкин, отдал распоряжения о проведении уточнения информации, касающейся возможных преступных действий жителя РТ против его бывшей сожительницы. Данные были выложены на официальном сайте Следственного управления по РТ.



Согласно сообщениям СМИ, мужчина угрожал своей экс-партнерше и причинял ущерб её имуществу, однако уголовное дело по этому поводу не было инициировано.



Бастрыкин поручил Валерию Липскому, главе следственного управления по Татарстану, осуществить детальную проверку ситуации и представить результаты анализа.