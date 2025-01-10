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После избиения ребенка в футбольной секции в Набережных Челнах возбуждено дело

Прокуратура города держит ход расследования под...

pixabay.com

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В Челнах заведено дело после избиения несовершеннолетнего в частной футбольной секции. Об этом рассказал старший помощник руководителя СК РТ Андрей Шептицкий.

Дело рассматривается по статьям «Халатность» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства инцидента, чтобы установить полную картину произошедшего.

Прокуратура города держит ход расследования под контролем.

В социальных сетях, включая телеграм-каналы, распространилось видео, запечатлевшее избиение. Автор записи утверждает, что тренер секции спровоцировал детей на насилие, наказав таким образом одного из учеников за провинность. На кадрах видно, как сверстники избивают лежащего на полу мальчика.

Ранее мы писали о том, что водитель BMW, сбежавший с места ДТП в Татарстане, расплакался в суде 10 января.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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