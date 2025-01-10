После избиения ребенка в футбольной секции в Набережных Челнах возбуждено дело

В Челнах заведено дело после избиения несовершеннолетнего в частной футбольной секции. Об этом рассказал старший помощник руководителя СК РТ Андрей Шептицкий.

Дело рассматривается по статьям «Халатность» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства инцидента, чтобы установить полную картину произошедшего.

Прокуратура города держит ход расследования под контролем.

В социальных сетях, включая телеграм-каналы, распространилось видео, запечатлевшее избиение. Автор записи утверждает, что тренер секции спровоцировал детей на насилие, наказав таким образом одного из учеников за провинность. На кадрах видно, как сверстники избивают лежащего на полу мальчика.

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