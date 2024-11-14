Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Закидываю лук в морозилку, и проблема решена: делаю так всегда перед Новым Годом

Подготовка к Новому году часто превращается в н...

businessinsider.com

Подписаться в Telegram

Подготовка к Новому году часто превращается в настоящий марафон, особенно когда дело доходит до приготовления праздничных блюд. Один из самых простых, но невероятно полезных способов сэкономить время и силы — это заморозка лука.

Такой прием поможет избавиться от лишних хлопот на кухне и ускорить процесс готовки.

Почему стоит заморозить лук?

Замораживание лука — это не только удобно, но и практично. Этот метод помогает избежать раздражения глаз, так как при заморозке уменьшается выделение летучих веществ, вызывающих слезы. Лук становится проще нарезать: он не скользит и сохраняет форму, что облегчает его использование в блюдах. К тому же, при правильной заморозке сохраняются все вкусовые качества и полезные свойства овоща.

Как правильно заморозить лук?

Процесс заморозки лука прост и занимает минимум времени. Следуйте этим шагам:

  1. Подготовьте овощ: очистите лук от шелухи, тщательно промойте и обсушите.
  2. Нарежьте: разрежьте лук на кубики, полукольца или ломтики, в зависимости от того, как вы планируете его использовать.
  3. Предварительно заморозьте: разложите нарезанный лук на плоской поверхности (например, на противне), застеленной пергаментной бумагой, чтобы кусочки не слипались.
  4. Заморозьте: поместите противень в морозильник на 2-3 часа, пока лук полностью не замерзнет.
  5. Храните: переложите замороженный лук в герметичные пакеты или контейнеры, удалив лишний воздух, и отправьте обратно в морозильник.

Где использовать замороженный лук?

Замороженный лук идеально подходит для:

  • супов и бульонов;
  • соусов и подлив;
  • овощных гарниров;
  • мясных и рыбных блюд.

Замораживание позволяет использовать лук без предварительной разморозки — его можно сразу добавлять на сковороду или в кастрюлю, что значительно сокращает время приготовления.

Почему это важно перед Новым годом?

Предновогодние дни — это время, когда каждая минута на вес золота. Заморозив лук заранее, вы сможете быстрее справляться с готовкой, уделяя больше времени близким и праздничным хлопотам. Такой простой лайфхак станет настоящей находкой для всех, кто хочет сделать новогоднюю ночь по-настоящему волшебной.

Попробуйте замораживать лук перед Новым годом, и вы убедитесь, насколько этот простой прием облегчает подготовку к праздникам. Удобство, экономия времени и минимизация стресса — всё это делает заморозку лука незаменимым кулинарным секретом.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Им точно не сдадут»: кто сможет снять квартиру в Казани

Важное в РТ

5 часов назад

МТС возглавила рейтинг цифровой безопасности для пользователей

холодный туман из чего состоит

Новости Татарстана

день назад

Минтранс РТ прокомментировал цену на проезд по Вознесенскому тракту

Важное в РТ

2 дня назад

Сбер выдал более 30 млрд рублей на развитие малому бизнесу Татарстана

хастл спб в Санкт-Петербурге

Новости Казани

4 часа назад

Бастрыкин затребовал доклад по делу о жуткой смерти казанца

Новости Казани

день назад

В Казани легковушка влетела в опору контактной сети, дорога перекрыта

Новости Казани

день назад

В ГАИ прокомментировали ЧП на Танковой

Новости Казани

9 часов назад

Водитель Kia сбил директора школы «СОлНЦе» в Казани и скрылся

Новости Татарстана

6 часов назад

Роллы в Татарстане оказались опасны
Новости Казани
9 часов назад

В Казани уже начали заливать каток

Кроме того, лед уже начал появляться в п. Дербышки

Новости Татарстана

3 часа назад

Хозяина базы, с которой сбежали собаки и загрызли женщину, отправили под арест

Новости России

7 часов назад

Мошенники разработали новую опасную схему-гибрид, в которой совместили несколько известных сценариев

Новости Татарстана

6 часов назад

Прокуратура выявила нарушения при содержание моста через Казанку

Новости Татарстана

7 часов назад

Из-за аварии Альметьевск остался без воды
Челнинка отдала более 1,1 млн рублей экстрасенс...
Новости Татарстана
3 часа назад

Челнинка отдала более 1,1 млн рублей экстрасенсам для снятия порчи

Новости Татарстана

7 часов назад

Главой ЗАГСа РТ стала Эльвира Ахметова

Новости Татарстана

10 часов назад

На трассе М7 «Волга» между Казанью и Челнов фура вылетела на встречку

Новости Татарстана

11 часов назад

В Татарстане ожидается +3 градуса
Мамы Казани выбирают: рассказываем, чем занять ...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Мамы Казани выбирают: рассказываем, чем занять непоседу с пользой