Хозяина базы, с которой сбежали собаки и загрызли женщину, отправили под арест

Владельца базы, из которой сбежали собаки и лишили жизни местную жительницу, отправили под домашний арест до 9 января 2024 года.

76-летний мужчина сообщил, что ненужных животных подкидывали люди. О хвостатых заботились волонтёры. Собаки проживали на базе в вольерах и будках. Внучка Иосифа Лифшиц отдавала некоторых щенков в хорошие руки. Все они были, по информации девушки, ухоженные, что удивило работников отлова. Один их псов был его личным, однако что с ним сейчас неизвестно.

После задержания мужчина начал плохо себя чувствовать, ему вызвали машину скорой медицинской помощи. Защитник не раз рассказывал о плохом самочувствии мужчины и том, что у него есть проблемы с сердцем, пишет Mash Iptash.

Ранее мы писали о том, что председатель СК Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о жуткой смерти казанца.