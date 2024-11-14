Ещё недавно родители не уделяли особого внимания молочным зубам своих детей, считая, что их можно не лечить. Если зуб болел или разрушался, его просто удаляли. Считалось, что это лучший способ решения проблемы, ведь на смену молочному зубу вырастет постоянный. В отсутствии современных анестетиков лечение сулило болезненную процедуру. Родители не видели смысла в сохранении молочных зубов, и стоматологи были вынуждены устранять последствия, а не заниматься профилактикой. Однако у современных врачей взгляды совсем иные, они все чаще подчеркивают значение молочных зубов для общего здоровья ребёнка.

Редакция ProKazan пообщалась с врачом-стоматологом клиники Family Dent Анной Константиновной Папай и узнала, чем так важны молочные зубы, почему соски и бутылочки вредят здоровью, и почему у детей кариес развивается в разы быстрее, чем у взрослых. Ее рекомендации помогут многим родителям избежать распространенных ошибок.

— Анна Константиновна, почему сохранение молочных зубов стало приоритетом в современной стоматологии?

— Сейчас всё изменилось. Мы знаем, что молочные зубы выполняют важнейшие функции. Сегодня стоматология предлагает новые технологии, которые позволяют сохранить даже сильно поврежденные зубы. Появились прочные материалы для пломб, специальные коронки и безопасные анестетики. Это делает лечение комфортным для ребенка и мотивирует родителей чаще посещать стоматолога.

Мы видим, что родители стали больше задумываться о здоровье зубов своих детей. Профилактические осмотры становятся нормой, а к стоматологу обращаются не только по необходимости, но и для предотвращения возможных проблем.

— Какие привычки или факторы, по вашему опыту, чаще всего приводят к проблемам с молочными зубами, и как родители могут их предотвратить?

— Одной из самых распространенных причин разрушения молочных зубов является избыток сладкого в рационе. Конфеты, пирожные, газированные напитки — всё это разрушает зубную эмаль. Родители часто думают, что нужно полностью запретить ребёнку сладости, но я считаю, что это не выход. Например, однажды ко мне на приём пришла мама, которая буквально умоляла: «Скажите моему ребёнку, что ему нельзя есть конфеты». Я ответила: «Не скажу». Почему? Потому что конфеты — это часть детства, и от них не нужно отказываться совсем. Важно не сколько ребенок ест сладкого, а как за этим ухаживают. После сладкого необходимо либо прополоскать рот водой, либо, если вы на улице, можно использовать специальные салфетки для зубов. Это поможет убрать сахар и кислоту, которые остаются на зубах.

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Ещё одна распространённая ошибка — родители рано доверяют ребенку самостоятельный уход за зубами. До 7–9 лет дети не могут правильно чистить зубы из-за недостаточно развитой моторики, поэтому взрослые должны помогать.

Длительное использование бутылочек и сосок после года — также одна из частых причин разрушения передних зубов. Это связано с тем, что, когда ребенок длительно сосет бутылочку, особенно с молоком или сладкими смесями, жидкость остаётся на зубах и воздействует на эмаль. Этот контакт с сахаром или лактозой создаёт благоприятные условия для развития кариеса, особенно на передней группе зубов.

Ко мне часто приходят родители с детьми, у которых передние зубы полностью разрушены. На вопрос о сосках они отвечают: «Да, пользуемся, ведь он ещё маленький». Но важно понимать, что после года ребёнок должен постепенно переходить к питью из чашки. Аналогичная ситуация с грудным вскармливанием: оно полезно для общего здоровья, но ночные кормления после года могут негативно сказываться на зубах. Молоко, оставаясь во рту в течение ночи, становится питательной средой для бактерий, разрушающих эмаль.

Для предотвращения таких проблем я рекомендую родителям убирать бутылочки и соски после первого дня рождения ребенка и уделять внимание гигиене даже у самых маленьких. Если ребёнок привык пить ночью, нужно хотя бы давать немного воды после молока, чтобы уменьшить воздействие сахара на зубы. Регулярный уход и контроль за этими привычками помогут избежать разрушения молочных зубов.

— Почему важно сохранять молочные зубы до их естественной смены, и с какими проблемами может столкнуться ребенок при их преждевременной потере?

— Молочные зубы выполняют множество функций, от которых зависит не только здоровье ротовой полости, но и общее развитие. Во-первых, они сохраняют место для постоянных зубов. Если молочный зуб удаляется преждевременно, соседние зубы начинают смещаться, заполняя пустоту. Это приводит к нарушению прикуса и неправильному положению постоянных зубов, что в дальнейшем требует сложного ортодонтического лечения.

Во-вторых, потеря зубов сказывается на дикции. Отсутствие передних зубов затрудняет правильное произношение звуков, из-за чего детям часто требуется помощь логопеда.

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Еще одна проблема — нарушение жевательной функции. Если ребенок теряет жевательные зубы, он не может качественно пережевывать пищу, что приводит к проблемам с желудочно-кишечным трактом. Неправильное или недостаточное пережёвывание ухудшает переваривание пищи и усвоение питательных веществ, что влияет на общее развитие ребёнка.

Кроме того, молочные зубы защищают зачатки постоянных зубов, которые находятся под ними. Если воспаление от молочного зуба переходит глубже, оно может повредить зачаток постоянного зуба, что приведет к его недоразвитию. Например, постоянный зуб может вырасти с пятнами, слаборазвитой эмалью или в неправильном положении.

Преждевременная потеря зубов может даже повлиять на суставы. Например, если ребенок жует пищу только на одной стороне из-за отсутствия зубов, нагрузка распределяется неравномерно, что может привести к проблемам с височно-нижнечелюстным суставом и головным болям.

Поэтому стоматологи прилагают максимум усилий, чтобы сохранить даже сильно поврежденные молочные зубы. Современные методы, такие как установка коронок, позволяют защитить зуб до естественной смены. Это не только сохраняет здоровье, но и помогает ребенку чувствовать себя уверенно.

— Какие трудности в уходе за зубами у детей встречаются чаще всего, и как родители могут помочь ребенку осознать важность гигиены полости рта?

— Одна из главных трудностей — это нежелание ребёнка чистить зубы. Многие дети просто не открывают рот или начинают сопротивляться. В таких случаях родители часто допускают ошибку, не объясняя, зачем это нужно. Ребёнок видит только щётку, которая вторгается в его личное пространство, и естественно пугается.

Ещё одна проблема — неподходящие средства гигиены. Например, пасты с сильным пенным эффектом или слишком крупные щётки. Они могут вызывать дискомфорт и формировать негативное отношение к процессу. Иногда родители сами не знают, как правильно чистить зубы ребёнку, что тоже усложняет задачу.

Очень важно сделать процесс понятным и интересным. Я всегда рекомендую родителям беседовать с детьми. Объясняйте, что зубы — это «воины», которые защищают организм, но для этого им нужна помощь. Сравните налёт с «микробным королевством», которое нужно прогнать, чтобы зубы стали сильными. Используйте игры, например, кто дольше сможет чистить зубы или кто «вычистит больше микробов».

Также помогает правильно подобранная щётка: мягкая, с ярким дизайном или любимым героем, чтобы ребёнку нравилось её использовать. Для самых маленьких есть напальчники или салфетки для очищения зубов, которые делают процесс более удобным.

И, конечно, самое главное — личный пример. Если родители сами заботятся о своих зубах, ребёнок будет копировать их поведение. Гигиена — это привычка, которая формируется в семье. Поэтому покажите, что чистка зубов — это не скучная обязанность, а часть ежедневного ухода за собой.

— Какую роль играет регулярный профилактический осмотр у детского стоматолога, и как часто вы рекомендуете приходить на консультации, даже если, на первый взгляд, у ребенка нет проблем с зубами?

— Регулярные профилактические осмотры — это залог своевременного выявления и предотвращения проблем с зубами у ребенка. Родители часто думают, что если зубы не болят и визуально выглядят нормально, то визит к стоматологу можно отложить. Но это большое заблуждение. Многие проблемы, например, начальный кариес или неправильное прорезывание зубов, невозможно заметить без профессионального осмотра. Чем раньше мы выявим проблему, тем проще и менее травматично её можно решить.

У детей процессы развиваются гораздо быстрее, чем у взрослых. Например, если у взрослого кариес может развиваться несколько месяцев, прежде чем перерасти в пульпит, у ребенка это может занять всего один месяц. Поэтому я рекомендую приводить ребёнка на осмотр три раза в год, каждые четыре месяца. Это позволяет нам контролировать состояние зубов, своевременно устранять начавшиеся проблемы и предупреждать серьезные последствия.

После рождения ребенка проводится диспансеризация с посещением стоматолога в 1 месяц. Следующий визит по стандарту — в 1 год. Интервал в 11 месяцев слишком велик для детских зубов. Записаться на профилактический осмотр можно по ссылке.

Профилактика также включает в себя оценку кариесрезистентности эмали. Бывают случаи, когда у ребёнка из-за наследственности или недостатков питания эмаль слабая, и тогда мы подбираем индивидуальные меры защиты. Например, можем рекомендовать фторирование или использование специальных зубных паст.

Регулярные визиты к стоматологу играют еще одну важную роль — формируют у ребёнка положительное отношение к лечению. Когда ребёнок посещает врача не только в экстренных ситуациях, а знакомится с ним в спокойной обстановке, он перестает бояться стоматолога. В нашей практике, например, мы часто включаем элементы игры, показываем детям инструменты, объясняем, что и зачем мы делаем. Такой подход помогает избежать стресса как у детей, так и у родителей.