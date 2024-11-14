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Бастрыкин затребовал доклад по делу о жуткой смерти казанца

Глава ведомства Бастрыкин приказал руководителю...

Катя Царева

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В группу СК РФ Бастрыкина «ВКонтакте» написала женщина из Казани, которая заявила о том, что она не согласна с установленными обстоятельствами смерти ее папы. В октябре 2024 года в квартире мужчины на ул. Бирюзовой прорвало изношенные труб с горячей водой. Как итог, потерпевший получил ожоги и умер.

Есть версия, к прорыву привело некачественное исполнение работниками УК своих обязанностей.

В Следственном управлении Следственного комитета РФ по Республике Татарстан по данному факту расследуется уголовное дело.

Глава ведомства Бастрыкин приказал руководителю местного комитета предоставить доклад об установленных во время следствия обстоятельствах смерти.

Исполнение контролирует центральный аппарат.

Ранее мы писали о том, что суд Татарстана посадил женщину на 13 лет за сожжение 4 детей и 3 взрослых.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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