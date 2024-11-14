В РТ 100% роллов опасны
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В РТ 100% проверяемых роллов - небезопасны. Об этом сообщил руководитель отдела развития и координации внутреннего рынка Государственной алкогольной инспекции по региону Розалия Арсланова.
Всего специалисты проверили больше 300 единиц еды, в 38% были зафиксированы нарушения. Как сказал эксперт, самые вредные - товары молочной продукции.
Кроме того, в 2024 году исследовалась еда, которую производили частные предприятия. Больше всего нарушений были в изготовлении роллов, суши и салатов.
Безопасность не была соблюдена в 100% роллах и в 72% салатов.
Сотрудники Роспотребнадзора организовали проверки в этих компаниях.
Ранее мы писали о том, что в МВД прокомментировали информацию о хождении по домам силовиков ради переписи. Неизвестные люди показывают жильцам документы и говорят, что хотят проверить паспорт и снять биометрию.
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