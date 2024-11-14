В РТ 100% роллов опасны

В РТ 100% проверяемых роллов - небезопасны. Об этом сообщил руководитель отдела развития и координации внутреннего рынка Государственной алкогольной инспекции по региону Розалия Арсланова.

Всего специалисты проверили больше 300 единиц еды, в 38% были зафиксированы нарушения. Как сказал эксперт, самые вредные - товары молочной продукции.

Кроме того, в 2024 году исследовалась еда, которую производили частные предприятия. Больше всего нарушений были в изготовлении роллов, суши и салатов.

Безопасность не была соблюдена в 100% роллах и в 72% салатов.

Сотрудники Роспотребнадзора организовали проверки в этих компаниях.

Ранее мы писали о том, что в МВД прокомментировали информацию о хождении по домам силовиков ради переписи. Неизвестные люди показывают жильцам документы и говорят, что хотят проверить паспорт и снять биометрию.