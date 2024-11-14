На трассе М7 «Волга» между Казанью и Челнов фура вылетела на встречку

На автодороге М7 «Волга» между Казанью и Челнами случилась жуткая авария. Об этом рассказали свидетели в соцсетях.

По предварительным данным, ДТП случилось с участием грузовика, который влетел в дорожный отбойник. Судя по ролику, последствия аварии серьезные.

В среду, 13 ноября 2024 года, на участке проезжей части появился большой затор. Обстоятельства произошедшего дорожного происшествия сейчас выясняются. На место аварии спустя некоторое время приехали работники экстренных служб.

Ранее мы писали о том, что житель Республики Татарстан напоил 15-летнюю дочь возлюбленной и заставлял себя трогать. Все случилось в ночь на 10 ноября 2024 года. На месте были найдены бутылка с водкой и бокалы.

Фигурант уже задержан. Выяснилось, что он признал свою вину. Что в настоящее время известно о фигуранте?