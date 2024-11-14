В Татарстане ожидаются снег и +3 градуса
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14 ноября 2024 года, в Республике Татарстан ожидается пасмурная и влажная погода. Об этом рассказали в Гидрометцентре региона.
Так, в дневное время прогнозируется снег (не в Казани). На дорогах появится гололед.
Скорость ветра будет достигать 10 метров в секунду, порой станет усиливаться 13 метров в секунду, в частности и в столице Татарстана.
Температура днем в регионе будет составлять -1...+3 градусов, а в Казани — +1...+3 градусов.
Ранее мы писали о том, что в социальных сетях появились сведения о том, что сотрудники полиции ходят по квартирам жителей Республики Татарстан для переписи населения.
Неизвестные люди показывают жильцам документы и говорят, что хотят проверить паспорт и снять биометрию. При себе у мошенников есть ноутбук, биометрическое устройство и список с жителями. Что сказали в МВД?
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец