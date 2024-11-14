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На казанском стадионе «Трудовые резервы» начали заливать каток

Кроме того, лед уже начал появляться в п. Дербышки

pixabay

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На казанском стадионе «Трудовые резервы» стали заливать лед. Об этом изданию «БИЗНЕС Online» рассказали в спорткомплексе.

Когда именно можно будет прийти покататься пока неизвестно, все зависит от погоды. Работники, по информации стадиона, делают все для быстрой подготовки к открытию катка.

Кроме того, лед уже начал появляться в п. Дербышки на спортстадионе «Ракета». Там во время капитального ремонта эксперты сделали новые станции охлаждения. 13 ноября 2024 года, глава региональной столицы Республики Татарстан Ильсур Метшин посмотрел на результаты работ.

Ранее мы писали о том, что в Республике Татарстан ожидается пасмурная и влажная погода. Об этом рассказали в Гидрометцентре региона.

Известно, что скорость ветра будет достигать 10 метров в секунду, порой станет усиливаться 13 метров в секунду

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