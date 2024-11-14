Водитель Kia сбил директора школы «СОлНЦе» в Казани и скрылся

Водитель автомобиля Kia разворачивался с парковки около школы, когда сбил человека. Известно, что с места происшествия он скрылся.

Выяснилось, что в столице автовладелец сбил руководителя школы «СОлНЦе». Об этом рассказал заслуженный учитель РТ Павел Шмаков у себя в социальных сетях.

После столкновения директор оказался на земле, позже выяснилось, что у него диагностирован ушиб спины. Привлекли ли водителя к ответственности пока неизвестно.

Шмаков заявил, что это уже не первый наезд на человека возле этого учебного заведения. Автомобили нередко останавливаются под запрещающим знаком.

Ранее мы писали о том, что на трассе М7 «Волга» между Казанью и Челнов фура вылетела на встречную полосу движения. Об этом рассказали свидетели в соцсетях. Судя по ролику, последствия аварии серьезные. Видео.