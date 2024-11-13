В Казани легковушка влетела в опору контактной сети, дорога перекрыта

В сторону от Танкового оврага в направлении улицы Мавлютова легковушка влетела в опору контактной сети. По этой причине она рухнула на дорогу и перекрыла ее. Кроме того, столб повредив контактную сеть. На время троллейбусы №8, 9 и 12 были перенаправлены на маршруты №3, 5 и 6.

На месте трудятся аварийные службы.

Сотрудники МУП "МЕТРОЭЛЕКТРОТРАНС" попросили местных жителей заранее планировать свой путь перед выездом из дома.

Ранее мы писали о том, что жуткая авария случилась вечером 12 ноября 2024 года, в Менделеевском районе Татарстана.

На видео видно, как у перехода находятся 3 женщины. Когда для транспорта загорелся красный свет светофора, люди начали переходить дорогу. Первую часть они преодолели спокойно, вот только на другой части людей на скорости сбило авто. Подробнее об этом в материале.