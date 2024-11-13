Татарстанец напоил 15-летнюю дочь возлюбленной и заставлял себя трогать

Все случилось в ночь на 10 ноября 2024 года, в с. Александровка.

По информации KazanFirst, в квартире на ул. Газовая 44-летний нетрезвый житель домогался к 15-летней дочке своей сожительницы. Как рассказал источник, мужчина заставлял ребенка брать его интимные места.

Выяснилось, что во время преступления потерпевшая тоже была пьяна. На месте были найдены бутылка с водкой и бокалы.

Фигурант уже задержан. Известно, что он признал свою вину.

По сведениям источника портала, местный житель раньше был судим, трудился охранником на заправке.

Ранее мы писали о том, что под Казанью отец изнасиловал 11-летнюю дочку.

Известно, что в настоящее время сотрудники городской полиции задержали злоумышленника. Известно, что он отрицает свою вину в совершении преступления против половой неприкосновенности.