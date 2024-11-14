Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Прокуратура выявила нарушения при содержание моста через Казанку

Подрядная организация не устранила дефекты в ра...

Прокуратура Татарстана

Подписаться в Telegram

Прокуратура Высокогорского района организовали проверку по факту некачественного ремонта мост через Казанка на трассе «Ташлы-Ковали - Сосновка - п. ж.-д. разъезд Бирюли».

Выяснилось, что капремонт конструкции был проделан с нарушением. Так, были зафиксированы недостатки в опоре моста, а подрядная организация не устранила дефекты в рамках гарантии.

Помимо этого, заказчик «Главтатдортранс» не контролировал обслуживание объекта.

По результатам проверки сотрудник прокуратуры внес представления в сторону руководителей компании «Мосты РТ» и ГКУ «Главтатдортранс». Одного человека уже привлекли к дисциплинарной ответственности, все надочеты были исправлены.

Ранее мы писали, что в Республике Татарстан 100% роллов опасны.

Об этом сообщил руководитель отдела развития и координации внутреннего рынка Государственной алкогольной инспекции по региону Розалия Арсланова.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Им точно не сдадут»: кто сможет снять квартиру в Казани

Новости Татарстана

15 часов назад

Чемпионат России по парению пройдет в Нижнекамских Термах! Ведущая мероприятия - Анфиса Чехова

дезинфекция от клопов подольск

Новости Казани

день назад

Вандал в Казани разрушил зеркальный лабиринт в лесу

Важное в РТ

2 дня назад

В Татарстане стали чаще сдавать смартфоны в трейд-ин

передержка животных на время отпуска в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

Минтранс РТ прокомментировал цену на проезд по Вознесенскому тракту

Новости Казани

23 часа назад

В Казани легковушка влетела в опору контактной сети, дорога перекрыта

Новости Казани

день назад

Появилось видео ДТП на Фучика, где парень на машине сбил бабушку и сбежал

Новости Казани

21 час назад

В ГАИ прокомментировали ЧП на Танковой

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане прогнозируется -6 градусов и снег
Новости Казани
день назад

Директор производственной базы останется под стражей еще на 48 часов

Рассмотрение просьбы об избрании меры пресечени...

Новости Татарстана

19 минут назад

Прокуратура выявила нарушения при содержание моста через Казанку

Интересное в Казани

день назад

Тест для казанцев: сможете ли вы правильно действовать в трудный момент утраты?

Новости Татарстана

59 минут назад

Из-за аварии Альметьевск остался без воды

Новости Татарстана

час назад

Главой ЗАГСа РТ стала Эльвира Ахметова
В РТ 100% роллов опасны
Новости Татарстана
39 минут назад

В РТ 100% роллов опасны

Новости Казани

3 часа назад

Водитель Kia сбил директора школы «СОлНЦе» в Казани и скрылся

Новости Казани

3 часа назад

На стадионе «Трудовые резервы» начали заливать каток

Новости Татарстана

4 часа назад

На трассе М7 «Волга» между Казанью и Челнов фура вылетела на встречку
Спецпроект: семья из Казани выбирает между трем...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Спецпроект: семья из Казани выбирает между тремя жилыми комплексами