Прокуратура выявила нарушения при содержание моста через Казанку
Прокуратура Татарстана
Прокуратура Высокогорского района организовали проверку по факту некачественного ремонта мост через Казанка на трассе «Ташлы-Ковали - Сосновка - п. ж.-д. разъезд Бирюли».
Выяснилось, что капремонт конструкции был проделан с нарушением. Так, были зафиксированы недостатки в опоре моста, а подрядная организация не устранила дефекты в рамках гарантии.
Помимо этого, заказчик «Главтатдортранс» не контролировал обслуживание объекта.
По результатам проверки сотрудник прокуратуры внес представления в сторону руководителей компании «Мосты РТ» и ГКУ «Главтатдортранс». Одного человека уже привлекли к дисциплинарной ответственности, все надочеты были исправлены.
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Об этом сообщил руководитель отдела развития и координации внутреннего рынка Государственной алкогольной инспекции по региону Розалия Арсланова.
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