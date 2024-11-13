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В ГАИ прокомментировали ЧП на Танковой

На время были введены ограничения

МУП "МЕТРОЭЛЕКТРОТРАНС"

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В Государственной автомобильной инспекции рассказали, что на остановочном пункте Карбышева, на ул. Танковая водитель Мазды, вероятно, нарушил ПДД и влетел в опору ЛЭП.

Как итог, столб упал на Приору. К счастью, в машине никто не травмировался. На момент 15:00 свободна была только 1 полоса для движения, экстренные службы были на месте происшествия.

Сотрудники полиции также добавили, что на время были введены ограничения на движение любого транспорта из-за работ по ликвидации последствий ЧП. Объехать можно по улицам Даурская и Аметьевская Магистраль.

Ранее мы писали о том, что 44-летний нетрезвый татарстанец напоил 15-летнюю дочь возлюбленной и заставлял себя трогать. Фигурант уже задержан. Известно, что он признал свою вину.

Что еще известно о ситуации? Подробнее об этом в материале.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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