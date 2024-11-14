Главой ЗАГСа РТ стала Эльвира Ахметова

Глава Республик Татарстан Рустам Минниханов уже подписал Указ о назначении Эльвиры Ахметовой на пост руководителя ЗАГСа при Кабинете министров РТ. Об этом говорится на сайте пресс-службы Раиса.

Такое решение уже вступило в силу.

Известно, что сама Ахметова будет контролировать организацию работы управления и осуществление госполитики в области записи актов гражданского состояния в Татарстане.

Ранее мы писали о том, что в Министерстве внутренних дел прокомментировали информацию о хождении по домам силовиков ради переписи.

В социальной сети появились сведения о том, что некоторые неизвестные люди показывают жильцам свои документы и говорят, что хотят проверить паспорт и снять биометрию. При этом, у самих мошенников есть с собой ноутбук, биометрическое устройство и список, в котором прописаны жители.